Viva La Vika представил новую праздничную коллекцию, вдохновленную старым Голливудом и золотым веком американского кино: ослепительный довоенный шик, штрихи гламура и частые отсылки к высокой моде.

Звезда, главный образ коллекции, проходит через все изделия. Каффы, моносерьги, колье и броши объединены изображением звездного неба. Надев такие новогодние украшения, каждая почувствует себя героиней одного из классических фильмов прошлого века.

Новогодняя коллекция уже доступна на сайте Viva La Vika и во всех офлайн-пространствах.

Фото предоставлены компанией.