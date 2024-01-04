Обладатель Женевского гран-при часового искусства Константин Чайкин отметил в этом году 20-летний юбилей собственной мануфактуры. Датой основания часовщик считает 23 октября 2003 года, именно в тот день он приступил к работе над первым механизмом собственного производства.

Это были настольные часы с первым турбийоном, произведенным в России за 175 лет. Сегодня «Константин Чайкин» является признанным во всем мире брендом, а сам мастер — одним из самых активных и деятельных изобретателей в области часового дела. За свои достижения в 2021 году мастер удостоился золотой медали Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), а в 2022 году его имя было включено в зал славы Temporis International Awards.

Итогом первых 20 лет стала выставка «Константин Чайкин: часовщик, изобретатель, художник». Каждый из 25 экспонатов, выставленных в Музее времени и часов, представлял определенную веху в истории компании Константина Чайкина, а собранные вместе, они составили максимально полную ретроспективу его работ.

Например, наручные часы «Луноход» обладают самым большим объемным указателем фаз Луны, «Синема» снабжены встроенным механическим кинопроектором, «Карпе Дием» отличаются минутной индикацией в виде песочных часов. Модели марсианского цикла позволяют определить время на Красной планете и взаимное расположение Земли и Марса.

Фото предоставлены компанией.