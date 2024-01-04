Wink и бренд одежды «Аутло» выпустили лимитированную коллекцию по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Лицом капсулы стал исполнитель роли Турбо Слава Копейкин.

Лимитированная капсула состоит из куртки, лонгслива и шапки-ушанки, схожих с теми, что носили герои сериала, и выполнена в эстетике конца 80-х годов. В съемке, проведенной фотографом Олесей Асановой, показана история героя Славы Копейкина и его анонимного товарища, который всегда остается в стороне.

«Я считаю, у наших друзей из „Аутло“ идеально получилось передать атмосферу сериала, стиль того времени, адаптированный под текущие тренды. Эстетика советского периода конца 80-х годов с визуальной точки зрения у нас ассоциируется с пленочной фотографией. Поэтому фотосъемка капсулы была сделана на пленку», — рассказала директорка по контентному маркетингу Wink Евгения Мельникова.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря. Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России.

Фото предоставлены компанией.

