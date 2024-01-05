Музей Востока и Музей МХАТ объявляют о начале акции «Музеи объединяют. Никитский и Камергерский». Начиная со 2 января и по 30 июня 2024 г. каждый, кто побывал в одном из музеев, может предъявить билет в другом и получить скидку.

Как это будет в цифрах? При предъявлении билета из Музея МХАТ вход в Музей Востока будет стоить 200 рублей.

Акция работает и наоборот: предъявив билет из Музея Востока, можно купить билет в Музей МХАТ по сниженной цене. При этом можно будет посетить одну из локаций на выбор: постоянную экспозицию в Камергерском переулке или Дом-музей К.С. Станиславского в Леонтьевском переулке.

Что ждет в музее нашего партнера:

- оригиналы костюмов, в которых выходили на сцену Константин Станиславский, Ольга Книппер-Чехова, Алла Тарасова и другие великие актеры;

- старинный особняк с уникальной росписью потолков;

- макеты к культовым спектаклям;

- легендарная лестница из романа Михаила Булгакова;

- волшебная дверь из спектакля «Скупой рыцарь».

«Но самое важное, что хранит Музей МХАТ, - это удивительные истории величайших реформаторов театра, режиссеров, художников, актеров и других величайших театральных деятелей 20 века», - подчеркивает директор Музея МХАТ Софья Грачева.

Заместитель директора по развитию Государственного музея Востока Владимир Аветисян объясняет: «Совместная акция позволит гостям заранее спланировать маршрут по ключевым выставочным локациям и сделать это бюджетно. Это своего рода наш новогодний подарок для жителей города и гостей столицы, возможность узнать немного больше о загадочном Востоке и волшебном театре».