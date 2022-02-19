Известная супермодель Хейли Бибер давно подогревает слухи о запуске собственного бренда косметики Rhode. Еще в феврале прошлого года в СМИ появилась информация о том, что девушка кропотливо работает над собственным проектом. Будущая линия косметики и продуктов по уходу за кожей получит название в честь второго имени модели – Hailey Rhode Baldwin Bieber.

«В работе у меня всегда творческий подход ко всему. Я собираю воедино не только дизайн упаковки, палитру, но и эстетику продукции», – рассказала девушка.

Как пишет Elle, пока неясно, какие именно средства будут выпущены первыми и когда точно состоится релиз, но скорее всего, до конца 2022 года: Хейли подала заявку на товарный знак «Hailey Rhode Beauty» в апреле 2020 года для продуктов в категориях ухода за кожей и ароматов, однако в мае 2021 года от товарного знака отказалась.

На днях модель поделилась анонсом новых продуктов в своем Instagram. Хейли опубликовала серию фотографий в нюдовом купальнике. Акцент кадров сделан на влажной и сияющей коже модели, которую в посте она назвала «глазированной». Вероятно, Бибер готовит к выпуску жидкий или сухой хайлайтер для лица и тела, а также уходовые маски и патчи. Их можно увидеть на четвертом снимке, отмечает Buro 24/7.

Модель также отметила, что хочет сделать бренд доступным по цене: «Я знаю, что я хочу дать людям. Весь дух моего бренда – это доступ к действительно качественным продуктам, которые действительно доступны по цене. Я просто не понимаю, почему крем за 200 долларов должен быть ответом на хорошую кожу».