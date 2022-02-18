Молодой и амбициозный российский бренд 13ONSTYLE полюбился многим модницам, а его основатель - Яна Филькина строит грандиозные планы и готовит новую коллекцию.

- Яна, здравствуйте! Как вы пришли к идее создания своего бренда одежды?

- 9 лет я проработала на телеканале Россия-1, а осенью этого года ушла в свободное плавание в пользу своего бренда. И это было лучшее решение! А история бренда началась чуть раньше.

Компания зародилась осенью 2020 года, когда мы с мужем на отдыхе рассуждали о запуске бренда одежды. Я тогда решила рискнуть, муж поддержал меня. Первым изделием выбрали футболку с принтом. И началось. Поиск качественной ткани, другой я не принимала, поиск производства, подрядчиков и тд. Запуск первой коллекции стартовал этой весной. И это любовь с первого взгляда.

- Сложно было решиться на этот шаг и связать свою жизнь с модой?

- С одной стороны, я долго к этому шла. С другой, я всегда была рядом с модой , сначала в качестве организатора мероприятий по модному бизнесу, затем создала образовательный онлайн проект по тому же модному бизнесу, и только потом пришла к реализации своего собственного бренда. Хотя были предпосылки до этого, я хотела создать бренд детских платьев, купила ткани, вместе с конструктором разработала тестовую модель, но на этом все закончилось, я просто не решилась идти дальше. До прошлого года. Собственно, тогда когда зародился 13onstyle.

- Какие сложности встретились на пути создания бренда мечты?

- Моя главная сложность - это время. Первый год было сложно нагнать время, потому что я параллельно работала на основной работе. Пока я разрабатывала коллекцию уходил сезон и тд.

Конечно, ещё были преграды в виде недобросовестных людей, которые были вовлечены в процесс. Это и печатаные производства и швейные, которые делали не то, либо не в срок, сейчас конечно же работаем с другими отличными коллективами.

- В чем заключается концепция вашего бренда одежды? О чем рассказывает его ДНК?

- Неординарность, не быть как все - это про нас. Мы придерживаемся трендов, но выходим за их рамки. Мы делаем где-то женственные, где-то более мужественные изделия, а цифра 13 - мой счастливый талисман по жизни, отсюда и название бренда!

13onstyle - про сильную женщину. Она точно знает, что хочет. Одежда @13onstyle создана для дерзких, рискованных, свободных, “сумасшедших” людей, точно таких же как и создатели бренда. Главным приоритетом бренда является качество, удобство, сексуальность, женственность и красота. Бренд выпускает в основном лимитированные коллекции, сохраняя уникальность каждого изделия.

- Чем вы вдохновляетесь при создании коллекций? Может быть, музыка, люди, работы коллег?

- Безусловно, обожаю смотреть фильмы, читаю книги , журналы, очень вдохновляют путешествия, люди вокруг, люблю наблюдать за работой зарубежных коллег.

А ещё меня очень вдохновляют наши покупатели, особенно когда удаётся видеть вживую первую примерку, покупку, первые эмоции от наших изделий. Нереально заряжает двигаться дальше!

- Поделитесь опытом с начинающими дизайнерами, как выйти на новый уровень, и начав с хобби, создать свой модный бренд?

- Главное - не останавливаться. Пробовать и ошибаться. Даже если кто то говорит, что идея какая-то не такая, даже если вы сами сомневаетесь. Вы попробуйте! Возможна эта безумная идея превратиться в огромный бизнес. Порой предприниматели сами не знают, какая идея может вспыхнуть пламенем в сердцах людей.

Остальное все найдётся!

- Какие планы на творческое будущее? Возможно, новая коллекция?

- Сейчас мы выпускаем мини коллекции где-то раз в два месяца, но в этом году очень много планов, в том числе показы, собственные мероприятия и участия в мероприятиях партнёров, движемся вперёд в пользу узнаваемости бренда , хочется делать все, чтобы как можно больше покупательниц узнало о нас и носили изделия нашего бренда.

- Какая у вас заветная мечта?

- Стать мировым брендом!