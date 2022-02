Совсем не нужно представлять горнолыжный курорт Куршевель 1850, он известен во всем мире, особенно русскоязычной публике. Брендовые бутики, гастрономические рестораны, вертолетные площадки, люксовые автомобили и пятизвездочные отели с невероятными шале. Одно из таких мест, 5-звездочный отель Le Strato, в самом сердце Трех Долин, крупнейшего горнолыжного курорта в Европе, с видом на сосны и вершины гор "Дент дю Виллар".

Отель принадлежит семье Boix-Vives из лыжной индустрии известнейшего мирового бренда Rossignol, которая после блестящей спортивной фэшн карьеры решила создать пятизвездочный отель в Куршевель, символически назвав его - Le Strato. Le Strato - название коллекции лыж бренда Rossignol, которые завоевали многочисленные награды в спортивных соревнованиях и всегда считались лыжами высокой технологии. Строительство отеля началось в 2007 году и в результате нескольких лет, Le Strato готов был принимать гостей с двумя номерами и двадцатью тремя люксами, а также большим шале Timeless, состоящим из двух роскошных люксов, и два шале с семейной и непринужденной атмосферой, идеально подходящие для того, чтобы приехать с семьей на отдых, пользуясь сервисом отеля. Le Strato реализовано в стиле «Art de Vivre», отделано светлым деревом и лаузовыми крышами, сочетает в себе современный декор, красивые предметы дизайна с элементами барокко, смесь стилей, разработанных Домом Les Héritiers. Ледяной дворец с феерическим декором. Номера, оформленные в мягкой цветовой гамме и обшитые нежными тканями, обеспечивают максимальный комфорт. Кровати кинг сайз, удобные кресла, только плоские телеэкраны над ванной могут отвлечь от этой безмятежной тишины.

Любовь к фэшн никогда не покидает владельцев отеля Le Strato и их гостеприимная и динамичная команда реализует немало фэшн проектов, съемок и приглашает глянцевые журналы и инфлюенсеров со всего мира. Вот и сегодня в отеле Le Strato прошла новая съемка для французского глянцевого журнала Lookbook с двумя инфлюенсерами из Монако Olga Lavric и Antoniya Toneva. Несколько кадров были реализованы на заснеженной террасе с лыжами Le Strato, одна пара которых была кустомизирована известным артистом Орлинский, плотно сотрудничающий с отелем, вторая пара из лыж была предоставлена из частной коллекции владелицы отеля Christine Boix-Vives. В результате, обложка журнала с головокружительным видом на склоны Куршевеля, с бокалом прохладного шампанского и обворожительными Леди в кутюрных платьях... Fashion to be c Отелем Le Strato !

В проекте участвовали:

Фотограф Gil Zetbase

Арт директор и продюсер Angela Donava

Бренды

Аксессуары для волос Naomi Christina @naomi.christina naomichristina.be

Солнечные очки Gold & Wood Eyewear @goldandwood gold-and-wood.com

Обувь Condur by Alexandru Shoes @condurbyalexandr condurbyalexandru.com

Кимоно La Collection Vita @lacollectionvita lacollectionvita.com

Пуховик и ботфорты Elmira Medins @elmiramedins elmiramedins.com

Сумки Hajar Hajji @hajarhajjiofficial hajarhajji.com

Платья Eman Alajlan @eman_alajlan emanalajlan.com

Сумка LIVIA Thalie @thalieofficial thalieparis.com

Одежда @annahroxxah annahroxxahparis.com

Платье Nathalie Descout Paris @nathaliedescoutparis nathaliedescoutparis.com

Белье @maisonjeanneyoung maisonjeanneyoung.com

Платья Clara Rotescu @clararotescu miauboutique.ro