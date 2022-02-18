Элегантность, сила и женственность в новой лимитированной коллекции Mavelty, созданной совместно с юристом и успешной бизнес вумен Анастасией Кучереной.

Коллаборация Mavelty & Анастасия Кучерена — это капсула для современных женщин в большом городе, которые ведут активный образ жизни и в любой ситуации хотят выглядеть на все сто.

В коллекцию, созданную и вдохновленную сильными женщинами, которые верят в себя и свое дело вошли брючные костюмы, шелковые блузы, рубашки ярких цветов, брюки палаццо и приталенные жакеты с немного увеличенной линией плеча, подчеркивающие женственность.

Изделия созданы из премиальных итальянских тканей — шерсть, шёлк, вискоза и хлопок. В коллаборации присутствуют ткани фабрики Luigi Colombo, поистине королевские материалы — гордость бренда.