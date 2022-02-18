Спустя пять лет вынужденного молчания Линда Евангелиста снова оказалась на обложке журнала. 56-летняя модель, которая входила в топ лучших манекенщиц 90-х, заявила, что устала прятаться. В новом интервью канадка подробно рассказала, из-за чего ей пришлось жить затворницей столько лет и через какие испытания пройти.

Как пишет Wonderzine, Линда стала жертвой неудачной косметической процедуры криолиполиза CoolSculpting – косметической коррекции фигуры и формы тела при помощи охлаждения подкожно-жировой клетчатки. Для модели процедура обернулась парадоксальной жировой гиперплазией, в результате которой происходит обратный эффект: вместо уменьшения жировая ткань увеличивается. В случае Евангелисты побочный эффект криолиполиза стал необратимым – корректирующие операции не принесли результата.

Из-за последствий процедуры у Евангелисты началась депрессия, также она в течение долгого времени боялась выходить на публику и показывать своё тело. «Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так. Я дошла до того, что совсем не ела. Я думала, что схожу с ума. Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь встретиться с кем-то, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу высказаться», – рассказала Линда журналу People.

«Я пыталась все исправить. Дошла до того, что перестала есть вообще. Думала, схожу с ума. А потом снова пришла к врачу, сняла халат, показала все и рыдая спрашивала: “Я не ем, я голодная. Но что я делаю не так?” Когда мне поставили диагноз – парадоксальная жировая гиперплазия (или ЛАГ), я спросила, что это? А доктор мне сказал, что никакие диеты и никакие упражнения никогда не исправят ситуацию», – призналась модель в интервью.

По словам Евангелисты, специалисты не предупредили о возможных негативных последствиях процедуры. В сентябре модель подала иск против компании, потребовав возмещения ущерба в размере 50 миллионов долларов, поскольку операция и последствия лишили ее возможности работать. Однако представители клиники утверждают, что процедуры, которые делали Линде, проверены, одобрены научным сообществом и были успешно проведены без последствий более 11 миллионов раз. При этом в CoolSculpting не отрицают побочных эффектов, типа ЛАГ, но называют их «исключительно редкими», отмечает Hello Magazine.

Напомним, о том, почем Линда Евангелиста пропала с радаров, она рассказала сама в сентябре 2021 года, сделав шокирующее заявление о своей болезни. Модель призналась у себя в блоге, что сильно прибавила в весе и не давно уже не выглядит так, как прежде.