Журнал Profashion совместно с агентством Kreaxod приглашает гостей посетить фотостудию для специалистов индустрии моды, где каждый из них сможет увидеть, как происходит профессиональная фото- и видеосъемка, создание карточек и описания товаров для маркетплейсов, познакомиться с ассортиментом и принять непосредственное участие в создании образов.

Фотостудия расположится в тренд-зоне Турецкой экспозиции на выставке CPM, которая пройдет по адресу: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 8.2. Мероприятие будет длиться с 21 по 23 февраля.

Впервые в Россию на выставку CPM приедут 100 компаний из Турции, их стенды будут размещены в «Экспоцентре», в павильонах 8.2, 8.3, 2.4, при поддержке Стамбульской ассоциации экспортеров готовой одежды IHKIB.

Производители Турции представят коллекции товаров легкой промышленности: женской одежды, мужской одежды, нижнего белья, верхней одежды, одежды для дома и отдыха, изделий из кожи и меха, трикотажа.

Также в павильоне 8.2 будет проходить розыгрыш подарков – в нем смогут принять участие все посетители выставки. Для этого необходимо просто оставить свою визитку на стенде 82В18.