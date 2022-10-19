В бизнес-квартале «Арма» в Москве прошёл перфоманс по кастомизации плаща-бестселлера российского бренда верхней одежды Dreamwhite, сообщает компания.

Сандра Ковальски – профессиональный художник живописец-график, создатель уникального метода акриловой живописи. Постоянный гость на международных биеннале современного искусства Cosmoscow и International Art Fair. В 2020 году её работа открывала выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в «Манеже».

«Помимо живописи, выставок и создания эксклюзивных сюжетов картин под заказ, я ещё и предприниматель. Некоторое время назад я создала коллекцию купальников со своими картинами и решила продолжить коллаборации с брендами одежды. Поэтому на предложение о сотрудничестве от Dreamwhite с радостью согласилась. Идея коллаборации заинтересовала меня, мы сразу обсудили варианты и начали работать. Стилистика, в которой работаю, хорошо смотрится на разных поверхностях, особенно на предметах гардероба. Купить картину может себе позволить далеко не каждый, а одежда – это более доступный вариант, тем более если вы хотите выделиться. Кастомизация – отличный вариант показать свой художественный вкус», – рассказывает художница.

Сандра Ковальски написала картину специально для плаща-бестселлера Dreamwhite и воссоздала её на кокетке изделия в реальном времени в бизнес-квартале «Арма», где находится один из магазинов бренда.

«Хотелось создать что-то уникальное и сотрудничать с художницей, которая несёт в массы своё видение – экспрессивность, эксперимент, экстравагантность и чувственный подтекст на каждой из картин. Этот посыл всё-таки отличается от того, что есть Dreamwhite – элегантность, аристократичность и женственность. Этот синтез и есть основная уникальность сотрудничества Сандры Ковальски и Dreamwhite», – комментирует основатель Dreamwhite Алексей Ильин.

Перфоманс станет превью коллаборации Dreamwhite с Сандрой Ковальски. Возможно, в будущем появятся и другие кастомизированные предметы гардероба, которые будут представлены в лимитированном количестве.