Модный дом Chapurin создал капсульную коллекцию совместно с брендом ортопедической обуви Ortmann, который представлен в сети «Ортека».

Дизайнер переосмыслил четыре модели – Bravo, Marcel, Baden и Vegas, в которых угадываются популярные силуэты сандалий Birkenstock. Обувь имеет замшевый верх, натуральную пробковую подошву и металлические пряжки.

В конструкции всех моделей из капсулы предусмотрена ортопедическая пробковая стелька, которая амортизирует, смягчая удары при ходьбе, а также имеет специальное анатомическое углубление для пятки и валик-разделитель для пальцев. Кроме того, ощущение мягкости создает слой вспененного материала, который покрывает пробковый супинатор под покрытием стельки.

Все модели представлены в нескольких цветовых решениях с анималистическим паттерном. Главным вдохновением для него стала идея Dolce vita. «Модная интерпретация анималистических принтов полностью соответствует современной моде и трендам этого лета», – рассказал Игорь Чапурин.