Российский бренд женской одежды sokolovaBogorodskaya, созданный дизайнерами Елизаветой Соколовой и Евгенией Богородской в 2006 году, представил коллаборацию с московской художницей Марией Михалковой-Кончаловской, которая раскрасила вещи коллекции авторским цветочным принтом.

В основе новой линейки — разговор о женственности, силе женщин и их способности процветать, невзирая на жизненные перипетии. Цветочный принт символизирует «способность процветать, несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни», добавляют в sokolovaBogorodskaya.

В коллаборация можно найти худи, брюки и шоперы, к которым будет прилагаться фломастер по ткани, «чтобы каждый мог почувствовать себя художником, дать волю фантазии и добавить своих ярких акцентов в принт».

Лицами рекламной кампании стали сама Михалкова-Кончаловская и ее мама, российская актриса театра и кино Любовь Толкалина.

Напомним, что бренд sokolovaBogorodskaya придерживается концепции slow fashion и реализует подход по созданию продуманного гардероба, который можно будет носить очень долго, что, в свою очередь, уменьшат влияние на окружающую среду и общество в целом.