Коллекция одежды и аксессуаров, созданная дизайнерами Incity совместно с Кинопоиском и Плюс Студией, продюсерским центром Яндекса, вдохновлена сериалом о группе «Король и Шут», которая в этом году отмечает 35-летие, сообщает компания.

В лимитированную капсулу вошли oversize-футболки, кроп-топ, бандана, свитшот, сумка-шопер и носки. Основной цвет – чёрный. Унисекс-футболки украшают фразы «Панки, Хой!», «Not dead!».

Коллаборация Incity x Кинопоиск доступна в интернет-магазине и будет представлена во всех розничных магазинах сети.