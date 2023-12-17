Большинство женщин любят заказывать ювелирные украшения по индивидуальному эскизу, чтобы стать обладательницами уникальных изделий.

Такие выводы содержатся в исследовании аналитического центра Sokolov. На создание такого украшения большая часть опрошенных готовы потратить до 200 тысяч рублей.

Россияне чаще всего обращаются к ювелирам по разным вопросам: для ремонта изделий (59%), изменения размера украшения (53%) и создания гравировки (44%). Еще 39% респондентов просят мастеров отреставрировать семейные украшения.

Также самым частым мотивом (48%) для обращения в ювелирное ателье оказалось желание получить уникальное и неповторимое украшение. Интересно, что мужчины чаще выбирают такой аксессуар в качестве подарка другому человеку, нежели женщины (68% против 25%). Второй половинке такой подарок заказывают 74% мужчин и 41% женщин.

В целом более половины (58%) опрошенных заказывают украшения в подарок второй половинке. Еще 14% хотят вручить такой презент мамам, 10% — родственникам, а еще 8% — детям.

Интересно, что украшения на заказ себе предпочитают чаще всего женщины, отчаявшиеся найти подходящее изделие в магазинах. По словам 38% опрошенных, сложнее всего найти понравившееся по дизайну украшение. А треть (32%) респондентов хотят получить украшение с особенным для них смыслом.

Чаще всего россияне заказывают изготовление колец (32%), браслетов (16%), цепей (14%) и серег (12%). Оплачивают такое украшение они или за свой счет (79%), либо на подаренные им деньги (19%). На изготовление уникального украшения большинство (93%) респондентов готовы потратить до 200 тысяч рублей, а еще 7% – больше этой суммы.