7 декабря 2023 года в торговом центре «Океания» прошла презентация новой коллекции Fashion Rebels, приуроченная к открытию второго магазина бренда в Москве, сообщает компания.

Местом действия зимней праздничной истории стал «Красный замок». В коллекцию вошли платья-комбинации Lanfen с высокими разрезами, представленные в двух вариациях – чёрное под питона и белое с акцентными двойными бретелями, платье XiaoLing свободного кроя с запахом и с акцентной плечевой сборкой, костюм Ajmin из мягкого бархата – свободный двубортный жакет с шалевым воротником и широким поясом с бахромой и брюки прямого кроя, прозрачный лонгслив Shan с принтом питона, который обвивается вокруг шеи, топ Burlesque на тонких бретельках, атласные комплекты – топ Ruolan с декоративной розой и юбка Sparkle в длине миди, а также сумка в тон, декор на которой повторяет цветок топа.

«При создании коллекции мы вдохновлялись одной из современных историй про Золушку – кинолентой «Бурлеск». Как и героиня фильма Али, которая в полном одиночестве отправилась в мегаполис после утраты родителей и находит в лос-анджелесском клубе «Бурлеск» истинную любовь, поклонников и внутреннюю свободу, почти каждая российская девушка каждый декабрь ждёт чуда и новых свершений. Мы осовременили наряды, которые сами ещё девчонками мысленно примеряли на себя в ожидании балов и того самого принца, и решили, что эти предновогодние чудеса – торжество праздника, восхищение своим преображением перед зеркалом и замирание от восторга – должны в декабре встретить каждую девушку в нашем шоуруме. Так и произошло, эти чудеса – уже здесь», – комментирует Валентина Муховикова, основатель бренда Fashion Rebels.

Новогодняя коллекция Fashion Rebels представлена в ТЦ «Океания», флагманском шоуруме на Петровке, д. 15/1, и в интернет-магазине.