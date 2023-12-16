Художники-ювелиры Sokolov Atelier в соавторстве с оперной певицей разработали для неё личную эксклюзивную коллекцию украшений «Русское поле», сообщает компания.

Творческая коллаборация представлена в рамках проекта Любови Казарновской «Опера в музеях» в Государственном историческом музее, расположенном на Красной Площади в Москве. Украшения отличает утончённая графика трав, форм и колористики луговых цветов – колокольчиков, васильков, ромашек, люпинов и ирисов. Флагманами коллекции стали колье и серьги с жемчугом, турмалинами, аметистами и танзанитами. Центральный элемент колье – василёк, в сердце которого закреплён крупный аметист, который может использоваться как брошь. От серёг можно отсоединить подвес, сделав изделие менее торжественным.

«При создании собственной коллекции мне хотелось наполнить каждую деталь изделий особым смыслом, именно поэтому была выбрана тематика русского поля. Эта коллекция про глубину и теплоту русской души, про богатое культурное наследие, про просторы полей, которые ассоциируются с Россией, с её величием и размахом», – отмечает Любовь Казарновская.

«Мы создаём эксклюзивные украшения с глубокой философией, которые помогают женщинам не только раскрывать себя, но и использовать в жизни и творчестве символизм и собственную силу. Коллекция «Русское поле» полностью отражает невероятную личность обладательницы, её талант, красоту и харизму», − комментирует Елена Левитская-Эриш, руководитель Sokolov Atelier.

Sokolov Atelier – подразделение ювелирного холдинга Sokolov, где создаются эксклюзивные украшения на заказ по индивидуальным пожеланиям клиента.

Фотографии предоставлены компанией.