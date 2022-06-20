Новую летнюю коллекцию Incity отличает разнообразие моделей для любого типа фигуры и на любой случай, актуальные силуэты и расцветки, сообщает компания.

Коллекция включает платья – миди, мини в стиле 60-х, лаконичные, а также инстаграмные варианты с рукавами буф и шнуровкой, завязками и вырезами, костюмы – рубашки в мужском стиле и свободные шорты; модели изо льна – брюки в пижамном стиле, укороченные блузки на пуговицах, короткие топы с завязками.

Детали и цветовая палитра: горох, монохром, флористические мотивы и леопард на платьях; сочный зелёный, ультрамарин, насыщенно-оранжевый цвета и приглушённая голубая полоска на костюмах; беж, горчичный, хаки, шоколад, молочный – на льняных изделиях.

Новая летняя коллекция доступна в магазинах и на incity.ru.

Incity – российская торговая марка, производитель модной женской одежды и аксессуаров. Бренд основан в 2005 году. Fashion-сеть Incity представлена более чем в 90 городах России. Каждый месяц в магазинах и онлайн на incity.ru поступления новых моделей для обновления сезонных коллекций.