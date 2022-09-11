Компания Pantone Color Institute, специализирующаяся на прогнозировании цветовых тенденций, опубликовала отчет о цветах сезона весна-лето 2023 года, которые можно будет увидеть уже на ближайших показах Нью-Йоркской недели моды, сообщил PROfashion.

Отчет определяет десять основных цветов сезона, а также пять оттенков из разряда «новой классики», которые с большой вероятностью можно будет встретить в коллекциях дизайнеров.

По мнению экспертов института, палитра нового сезона отражает общие изменения в мире и обществе и передает такие ощущения потребителей, как «вновь обретенная свобода» и «возбуждение от получения нового опыта».

Pantone выделяет ряд контрастных оттенков, вдохновляющих на эксперименты и индивидуальное самовыражение. Например, «суперзаряженный» огненно-красный оттенок противопоставляется более нежному персиково-розовому. Многие цвета несут в себе позитивные смыслы, например, «желтый ампир» призван излучать радость, а «классический зеленый» — целебные свойства.

В отличие от основной цветовой палитры оттенкам категории «новая классика» отводится роль «тихого присутствия». Они относятся к пастельной гамме и мягко дополняют друг друга. В этой подборке представлены водянистый тон Skylight, сиренево-серый Grey Lilac и серо-зеленый Leek Green, а также теплые оттенки «Ванильный крем» и «Макиато».