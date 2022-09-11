В новом сезоне герои всех коллекций Akhmadullina Dreams отправляются в волшебный лес за грибами и ягодами, а главный персонаж – медведь – рыбачит и хвастается уловом. «Life is good» – девиз коллекции и сезона, сообщает компания.

Новая осенне-зимняя коллекция традиционно включает широкую линейку пуховиков – от коротких до длинных, от приталенных до свободных, от красочных до лаконичных. В центре внимания – пуховик с большой рысью на фоне снегопада, переиздание в новом цвете бестселлера бренда, а также модель в молочном оттенке с пушистым мехом и изображением лесных грибов.

Также в коллекции представлены универсальные брючные костюмы в песочных оттенках, женственного силуэта платья с принтами, изображающими цветы и сезонные овощи, однотонные водолазки и свитеры с широкими рукавами, деним актуального кроя, трикотажные костюмы с лисами, зайцами и курами, блузы и футболки с принтом и вышивкой. Детали: изображения, нанесённые цифровой печатью, декоративные элементы, паттерн на трикотаже с пиксельным и глитч-эффектом. Цветовая палитра: нежные оттенки розового, небесно-голубого и растительно-зелёного.

Akhmadullina Dreams – вторая линия дизайнера Алёны Ахмадуллиной в среднем ценовом сегменте, запущенная летом 2017 года.