Ирина Шейк снялась в новой кампании лондонского бренда Self-Portrait, посвященной коллекции pre-fall 2022. В роли амбассадора бренда Шейк дебютировала в прошлом году, продемонстрировав легкие и романтичные наряды, а теперь появилась в съемке, у которой совсем другое настроение. Автором снимков выступила Карлейн Якобс – fashion-фотограф родом из Голландии.

Кажется, марка решила передать образ сильной женщины – отсюда и контрастный свет, и уверенный взгляд Ирины, и монохромные кадры, и статичные позы. Не обошлось и без ноты пикантности. Благодаря укороченному верху и юбке на низкой талии модель продемонстрировала идеальные пропорции фигуры и железный пресс.

Свежая кампания продолжает стратегию бренда, в рамках которой он стремится раскрыть разные стороны и черты героини Self-Portrait, а каждую фотосессию сделать посвящением ей.

«Я хотел в этой кампании переключиться на образ, в котором ощущалась бы сила, власть и чистота, чтобы через них передать радость и уверенность, ассоциирующиеся с нашим брендом, и воздать должное атмосфере коллекции, – рассказал основатель и креативный директор Self-Portrait Хан Чонг. – Ирина для нас – идеальная женщина, у нее такой сильный характер, ярко выраженная индивидуальность, и она умеет легко и естественно показать разные стороны героини Self-Portrait. Я невероятно рад работать с ней и рад, что наше творческое партнерство продолжает развиваться».

«Мне очень нравится сотрудничать с Self-Portrait – брендом, который прославляет женщин и дарит им ощущение, что они лучшие, – прокомментировала, в свою очередь, новое взаимодействие Ирина. – Работая с ним, я чувствую себя членом семьи».