19-20 ноября 2024 года в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ пройдет международный форум «Содружество моды». В рамках форума эксперты обсудят, как меняется рынок труда в модной индустрии с появлением искусственного интеллекта. Круглый стол на эту тему включен в трек «Образование, кадры и профориентация», его соорганизатором выступит Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».

Внедрение ИИ в модную индустрию открывает новые горизонты для оптимизации бизнес-процессов, создания инновационных коллекций одежды, персонализации общения с клиентами и улучшения логистики. Не заменит ли нейросеть рабочее место реального человека, и как подобные технологии скажутся на моде? Эти и другие вопросы поднимут эксперты отрасли.

Применение ИИ в разработке новых коллекций и маркетинговых кампаниях способствует созданию более продаваемых моделей одежды и повышению эффективности маркетинговых стратегий. Чат-боты с ИИ обеспечивают высокий уровень обслуживания клиентов, предлагая персонализированные рекомендации и улучшая процесс поиска товаров.

Виртуальные примерочные, работающие на базе ИИ и дополненной реальности, позволяют клиентам примерить одежду без необходимости её физического приобретения, что сокращает количество возвратов товаров в онлайн-магазины.

Все это приведёт к значительным изменениям на рынке труда и потребует от специалистов новых навыков и компетенций. Работники должны быть готовы к адаптации к новым технологиям и процессам, а также к постоянному обучению и развитию.

Среди спикеров круглого стола заявлены основатель студии искусственного интеллекта Дарья Фокина, графический ИИ-дизайнер Алиса Яковлева, исполнительный директор лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбер» Денис Паршин, дизайнер и куратор профиля магистратуры НИУ ВШЭ «Создание фэшн-бренда» Леонид Алексеев, исследователь моды Ирина Миссаль, автор цифрового контента Анна Воскресенская, вице-президент «SuperJob» по работе с молодыми специалистами Амир Сараков и исполнительный директор «Sber AI» Никита Худов.

Также в программе форума запланированы круглые столы и панельные дискуссии, посвященные экономике и инвестициям, производству, креативным индустриям, культуре, модному туризму, красоте и здоровью. Традиционно состоятся 2 модных шоу – свои работы представят дизайнеры из регионов России и дизайнеры из стран СНГ.

«Содружество моды» объединяет на одной площадке представителей легкой промышленности и креативной индустрии, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, законодателей и экспертов.

Организаторами форума выступают Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Российского экспортного центра, Министерства экономического развития Российской Федерации и СОЮЗЛЕГПРОМа.

Источник: iacis.ru