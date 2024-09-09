Limé открыл арт-пространство в своем флагманском магазине на Кузнецком Мосту. Эта многофункциональная зона позволит реализовывать проекты, подчеркивающие связи бренда с такими смежными направлениями, как современное искусство, архитектура и музыка.

Пространство Gallery откроется выставкой «Система координат» художника Владимира Чернышева. Куратором выставки выступает галерея Sample. Владимир создал три лимитированных принта для кимоно специально для бренда. На выставке можно увидеть эскизы и другие работы, созданные для бренда.

«Кимоно — высказывание, обращенное к особому движению внутри повседневности. С одной стороны, это свободный крой, дающий возможность двигаться открыто, плавно и беспрепятственно. С другой — нечто, что ассоциируется с дисциплиной, внимательностью и практикой», — рассказал Владимир.

Источник фото: Limé