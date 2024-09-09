Гениальные подростки - дизайнеры начали свой учебный год! Ученики «Школы Кутюрье» для подростков в Санкт-Петербурге, радуют своими успехами: выступают на профессиональных подиумах страны, и даже на Главной Сцене Кремля!

Дети приезжают из разных стран и городов, чтобы научиться с первого занятия шить и создавать свои коллекции! А в июле в школу приезжали профессора из Кореи, чтобы научить школьниц классическим технологиям корейской моды!

Юные дизайнеры с горящими глазами каждый день оттачивают свое мастерство в «Школе Кутюрье». Под руководством опытных наставников они осваивают все тонкости кроя, шитья и создания авторских коллекций. Многие из учеников уже успели заявить о себе на престижных модных показах, доказав, что возраст - не помеха для настоящего таланта.

Особым событием стал приезд профессоров из Кореи, которые поделились секретами традиционного корейского кроя и дизайна. Юные дизайнеры с восторгом впитывали новые знания, вдохновляясь на создание ярких, самобытных коллекций.

Учащиеся «Школы Кутюрье» — это настоящее будущее мировой моды. Своим упорным трудом и безграничной фантазией они доказывают, что талант не знает границ. Мы с нетерпением ждем новых ярких работ и громких побед этих юных кутюрье!