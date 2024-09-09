Накануне в Дубае прошло самое громкое событие — модный показ Роберто Кавалли, мероприятие привлекло многих ценителей моды и журналистов.

Алеся Князева (основатель школы кутюрье для подростков в Санкт - Петербурге), так же успела посетить закрытый показ в качестве эксперта и оценить вышедшую коллекцию.

Roberto Cavalli Dubai Fashion Week — был особенный тем, что это последняя коллекция под руководством самого Роберто Кавалли, ушедшего из жизни 12 апреля этого года.

Покойный и легендарный дизайнер Роберто Кавалли основал одноименный бренд в 1970-х годах, дебютировав в Париже с коллекцией кожаных платьев с принтом. С тех пор он стал олицетворением итальянской роскоши и гламура, выступая на красных дорожках, его наряды отличаются смелым использованием тропических узоров и животных принтов. Кавалли сумел не просто придумать модный бренд - он создал новый стиль жизни, уникальность которого состоит в том, что он импонирует и подросткам, и солидным бизнес-леди. Это и не удивительно, ведь по словам дизайнера, Roberto Cavalli — это "мода для тех, кто молод душой и в любом возрасте чувствует себя юным».

Сегодня бренд возвращается в центр внимания под руководством креативного директора и творческого гения — Фаусто Пуглиси.

Пуглиси удалось сделать так, что про Roberto Cavalli снова все говорят. Он не только показал довольно убедительные коллекции, в которых оставил все лучшее и приумножил. Он еще и напомнил, за что Roberto Cavalli любили все.

«Roberto Cavalli Dubai Fashion Week — был настолько стильным, элегантным и местами даже дерзким, что приглашенные гости не могли оторвать глаз от подиума. Каждый наряд был продуман до мелочей и излучал невероятную энергию. Это действительно незабываемо!»