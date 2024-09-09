Компания Ekonika совместно с брендом 2Mood выпустила коллекцию обуви и аксессуаров, вдохновленную Тесс МакГилл, главной героиней культового фильма 1980-х годов «Деловая девушка».

В рамках коллаборации «Деловая девушка» оба бренда представили ряд мокасин, ботильонов, полусапожек, лоферов, сапог-труб и кроссовок в ретро-стиле. Среди аксессуаров - свободные шопперы, ремни и цветные перчатки разной длины. Палитра основана на базовых цветах, таких как черный, коричневый, горчичный и бордовый.

Лицом рекламной кампании стала Кристина Хоронжук, основательница бренда 2Mood. Она является вдохновительницей коллекции и воплощает образ современной работающей девушки.

«В совместной коллекции Ekonika 2Mood мы сосредоточились на создании моделей, из которых можно было бы собрать полный гардероб деловой девушки: от базовых до акцентных, — прокомментировала дизайн-команда Ekonika. — Специально для капсулы были разработаны новые цвета — природный коричневый оттенок mustang и яркий горчичный mustard, нашедший отражение в перчатках. Эти тона подчеркивают упорство, уверенность и оптимистичность, характерные для современной working girl».

Источник фото: Эконика