Российский бренд одежды Befree представил совместную коллекцию с арт-визажистом Глашей Гурьяновой, резидентом шоу "Рогов в деле" и основателем школы макияжа MUA Angels. Для коллаборации она создала мейкап-работы, которые дизайнеры использовали в качестве принтов.

В капсуле представлены кожаные изделия в стиле dark y2k: пальто оверсайз, мини-юбки с низкой посадкой, рейсерская куртка, корсеты, жакеты, ботильоны на металлическом каблуке и широкие ремни.

«Цвет, блеск, надрыв и сексуальность — специально для Befree я создала мейкап-образы в своем любимом стиле, — рассказала Глаша Гурьянова. — Я сама предложила коллаборацию, потому что это первый крупный фешен-бренд в России, который не боится экспериментов и дает слово молодым художникам. Мне это очень близко».

Для рекламной кампании декораторы построили монументальный блок с зеркальными обтекаемыми стенами, вдохновленный скульптурами Ричарда Серра и Аниша Капур.а В качестве моделей были выбраны близняшки Эвелина и Лаура, чьи видео в социальных сетях набирают миллоны просмотров. Фотографом выступила Камила Ханапова, с которой Глаша Гурьянова часто работает над креативными съемками.

Источник фото: Befree