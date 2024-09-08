Российский бренд мужской и женской одежды 12 Storeez открывает самый большой фирменный магазин сети в ГУМе в Москве. Компания арендовала четырехэтажное помещение общей площадью 1 220 кв. м. Ранее это помещение занимал французский дома моды Hermès.

В новом пространстве будет три больших примерочных, а также несколько мягких зон для отдыха посетителей. В эту зону со стилистами и консультантами можно подняться на лифте. Как и во флагманском магазине на улице Стрелочников, в ГУМе бренд соблюдает архитектурный баланс пространства и сохраняет точно такую же лестницу.

Открытие магазина бренда ожидается в ноябре 2024 года. В настоящее время самый большой бутик 12Storeez расположен в торговом центре «Авиапарк», его площадь составляет 804 кв. м. В пяти залах магазина представлены все категории, от аксессуаров и обуви до верхней одежды. Магазин был открыт в феврале 2024 года.

Источник фото: 12 Storeez