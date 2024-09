Мультибренд NO ONE представил рекламную кампанию осеннего сезона, в которой упоминаются научные достижения Италии и предлагается затронуть эстетику Y3K, вдохновленную космосом, научной фантастикой и нейронными сетями. Один из главных героев кампании - роботизированная рука оператора (дань уважения передовым разработкам исследователей из Итальянского технологического института в Генуе).

В линейку NO ONE вошли сумка на цепочке от Vic Matie, темно-коричневый замшевый тоут от Gianni Chiarini, серые шорты, колготки и балетки от Pollini, серебристые металлические кроссовки от Premiata, плоские полупрозрачные футуристические кроссовки с подошвой Barracuda. Для любителей походов - ботинки от Principe di Bologna.

А для любителей классики - темно-коричневые мокасины Baldinini из гладкой и крупнозернистой кожи, высокие замшевые ботинки Principe di Bologna и грубые ботинки Anna Rachele с массивной подошвой. В офисе обратите внимание на ботинки-челси от Pantanetti и туфли Fabi. Для придания гламура сочетайте туфли Casadei с острым носком и пряжками с изящными багетами Coccinelle.

NO ONE – лидер среди крупнейших ретейлеров обуви и аксессуаров европейских брендов на территории России. В коллекции NO ONE более 90 европейских марок: AGL, Aldo Brue, Baldinini, Barracuda, Casadei, Coccinelle, Doucal's, Fabi, Fratelli Rossetti, Moreschi, Pantanetti, Premiata, Principe di Bologna, Pollini, Rocco P, Sergio Rossi, Vic Matie и другие громкие имена, которые заставляют сердца поклонников моды биться чаще.

Чтобы все они с легкостью находили обувь самого высокого качества, компания открыла десятки бутиков по всей России – от Москвы до Красноярска. На сегодняшний день NO ONE насчитывает 27 одноименных мультибрендовых магазинов и более 15 монобрендовых бутиков знаменитых европейских марок.

Источник фото: NO ONE