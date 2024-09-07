Бренд Librederm начал сотрудничество с заслуженной артисткой Российской Федерации Екатериной Гусевой, которая, как сообщает new-retail.ru, будет представлять косметическую линию Librederm Collagen.

Линия состоит из пенки для очищения лица, дневного крема, ночного крема, крема для век, сыворотки для мгновенного лифтинга и патчей.

Являясь поклонником естественной красоты, Екатерина стала воплощением философии нашего бренда, где забота о коже сочетается с инновационными решениями в косметологии.

«В кино и в театре я примеряю на себя разные образы. Чудо перевоплощения — это то, что я люблю. В жизни предпочитаю оставаться собой, а сохранять молодость и красоту мне помогает косметика Librederm Collagen. Я долго искала средство, которое бы восстанавливало мою кожу после съемок и выступлений. Косметика Librederm Collagen стала для меня открытием. Благодаря правильному составу — коллагену и комплексу из 10 пептидов, крем делает кожу гладкой, упругой и такой сияющей, что мне не требуется активный макияж. Я очень довольна и доверяю Librederm: действие косметики Librederm Collagen доказано клинически, а его формула была разработана в международных лабораториях Librederm. Его эффективность я проверила на себе, поэтому стала амбассадором бренда. Я хочу открыть для женщин лучший уход, который помогает сохранить естественную красоту и молодость кожи», – рассказала актриса.

Согласно данным компании «ДСМ Групп», бренд Librederm занял первое место по объему в натуральном выражении среди производителей селективной косметики, реализуемой через аптеки в категории «Средства против старения кожи» и в подкатегориях «против глубоких морщин», «против мимических морщин» за январь-июнь 2024 года.

Фотографии представлены изданием.