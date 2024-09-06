В Ульяновске прошел крупнейший в истории Поволжья показ мод Street Style Fashion Show «Мода на Федерации». Впервые длина подиума достигла одного километра. Мероприятие было организовано при поддержке государственных проектов «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Малый бизнес», сообщает «Комсомольская правда».

В показе приняли участие 360 моделей, 55 из них из них 55 - из Самары и Тольятти. Мероприятие посетила Марина Алексеева, вице-спикер ульяновского правительства. По ее словам, подобные проекты необходимы для продвижения местных производителей.

«Последнее время с российского рынка ушли многие западные бренды, — рассказала Марина Алексеева. — Но мы совершенно этого не почувствовали, потому что на их место пришли молодые, креативные, готовые покорять вершины моды. Это праздник не только ульяновский — все Поволжье сегодня здесь. Цифры сигналят нам о том, что легкая промышленность не просто восстановилась после пандемии и санкций. Мы видим стремительный рост. И я уверена, что он будет продолжаться, потому что заметна востребованность среди потребителей».

Помимо выставки, на улице развернулся традиционный рынок местных производителей и ремесленников. Также была организована цветочная фотозона.

Фотографии предоставлены организатором.