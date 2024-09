На Болотной площади в Москве прошел показ «Яндекс Маркета», где более 100 моделей представили последние коллекции российских брендов. В показе приняли участие более 30 российских брендов и 2 000 зрителей. Дефиле открыли София Дамзина, Михаил Натали, Влад Прудников и другие. В детской части приняли участие Петра Рубан и Марк Пинский.

Специально для показа команда маркетплейса спроектировала и установила купол высотой 11 метров, для его декора использовали полтора километра красной ткани. Общая площадь мероприятия составила 2500 кв. метров.

В финале на подиум вышел актер Слава Копейкин. Мероприятие посетили многие знаменитости, к числе которых оказались Ксения Собчак, Лена Перминова, Екатерина Мухина, Александр Рогов, Алиса Рубан, Юлия Рубан, Алиса Бохо, Елена Крыгина и многие другие.

На подиуме показали главные тренды грядущего сезона осень-зима 2024/25: анималистичные принты, бургунди, полупрозрачные материалы, кружево, серые оттенки.

Над шоу работали продюсер Артем Кривда, стилист Руслан Фоменко, стилист по прическам и макияжу Артем Лякин, режиссер Ирина Куликова и композитор Иван Иванина. В показах приняли участие Sorelle Era, ZNWR, Chernim Cherno, Fashion Rebels, Sorry, I'm Not, Red September, You Wanna, Ro.Ko.Ko, Feelz, Chaika, Baon, O'STIN, Vittoria Vicci, Zolla, Befree, Gloria Jeans, Love Republic, Sela и Zarina.

Фотографии предоставлены организаторами.