КиноПоиск HD и российский бренд одежды «Волчок» разработали и выпустили совместную коллекцию одежды и аксессуаров, вдохновленную сериалом «Пищеблок» по роману Алексея Иванова.

Главная тема коллаборации – вампиры. В коллекцию вошли футболка, сумка-мешок, носки и стикерпак с принтами хитро улыбающегося вампира, красного галстука и пятиконечной звезды. При создании вещей дизайнеры вдохновлялись самим сериалом, а также историей пионерского движения.

«Вампиры в „Пищеблоке“ – особенные, поэтому нам нужно было изобразить их без клыков и рек крови. Также хотелось не уходить в стилистику советского плаката, а сделать дизайн современным. Команда КиноПоиска выбрала из предложенных нами вариантов самый минималистичный – хитрого вампиреныша в пионерском галстуке», – рассказал основатель бренда «Волчок» Василий Волчок-Русакович.

роль вожатого Игоря Корзухина.

В съёмке лукбука приняли участие актёры сериала – Ангелина Стречина, сыгравшая вожатую Веронику, и Даниил Вершинин, исполнивший роль вожатого Игоря Корзухина.

Приобрести одежду и аксессуары из коллаборации можно на специальной странице «Пищеблока» на Яндекс.Маркете. Стоимость футболки составит 1800 рублей, носков – 500 рублей, сумки-мешка – 1800 рублей, стикерпака – 300 рублей. Подписчики сервиса «Яндекс. Плюс» смогут приобрести коллекцию с бесплатной доставкой от 699 рублей и получить кэшбек баллами­.

Как рассказывает портал «Афиша Daily», «Пищеблок» – это мистическая фантастика, снятая по одноименному роману Алексея Иванова («Географ глобус пропил», «Тобол», «Ненастье»). Действие сериала происходит летом 1980-го – в год Олимпиады в Москве. В пионерском лагере «Буревестник» начинается новая смена, дети рассказывают выдуманные страшилки, находят друзей и первую любовь. Но по ночам все меняется – начинают происходить необъяснимые мистические события. Позже выясняется, что среди пионеров есть вампиры.