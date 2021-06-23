Новая летняя коллекция YAKUBoWITCH — мистическая женственность для самого жаркого времени года.

⠀Образы будто сошли со страниц сказочной книги: из иллюстраций превратились в идеальные черные платья, в которые вдохнула жизнь верховная ведьма Ольга Якубович.

⠀Поэтому модели получились по-настоящему волшебными! Они садятся точно по фигуре: окутывают женское тело прохладным зачарованным мороком при помощи легких тканей.

⠀Подчеркнутая талия, длина миди, мода 50-60-х годов, скромная сексуальность, графичность, тончайшее черное кружево, аристократичный бархат и сияющие пайетки — благородные детали и визитные карточки YAKUBoWITCH, которые стали частью и новой летней коллекции.

⠀Оригинальным решением оказалось появление уникального для бренда предмета гардероба. А именно стильного и комфортного спортивного костюма: в нем удобно заниматься физической активностью и противостоять темным силам, что готовы проникнуть в наш мир в пик летнего солнцестояния.

⠀Станьте героиней новой волшебной реальности от YAKUBoWITCH и раскройте свой магический потенциал.