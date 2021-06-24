Начиная с этой недели по 01 августа 2021года поклонников марки ожидают скидки до 50 % во всех розничных магазинах сети по России, а в аутлетах ( Outlet Village Pulkovo, Санкт-Петербург , а также Outlet Village Белая Дача в Москве ) скидка будет достигать 90%.

Среди товаров, участвующих в распродаже, мужское и женское нижнее белье, легендарные комплекты Les Pockets, 30-летний юбилей которых бренд широко отмечал в этом году, чулочно-носочная коллекция.

Особое внимание в период отпусков привлечет пляжная коллекция бренда, представленная широким ассортиментом купальников, плавок как трендовых моделей сезона, так и классических. Размерный ряд и модели разрабатываются дизайнерами марки с учетом разных типов фигуры.