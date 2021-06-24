Как и большинство дизайнеров в мире, Джонатан Андерсон не представлял свои последние коллекции на офлайн-шоу, как это было в допандемийную эпоху. Вместо этого он перенес презентации в мир искусства: в мужские вещи сезона весна-лето 2021 дизайнер наряжал манекены, у которых появились нарисованные лица парней. А вот наряды для осени и зимы были представлены в виде коллажей, забавных надписей, сделанных от руки, и натюрмортов, отмечает GQ.

В новом сезоне Джонатан Андерсон поступил таким же образом. Продолжая экспериментировать с форматами презентаций, он представил коллекцию в виде коробки «Show in Box», на этот раз наполнив ее фотографиями в рамках разного размера. Снимки образов JW Anderson весна-лето 2022, напоминающие фото со школьных времен, сделал известный фотограф Юрген Теллер.

В новую коллекцию бренда вошли майки с карманами, платья в пеструю полоску, шорты и яркие свитеры, пишет Buro 24/7. В очередной раз дизайнер обратил внимание на дары природы: осенью он «экспериментировал» с овощами, а теперь настал черед ягод. Клубничный принт украсил спортивные костюмы, топы и сумки. Не забыл Джонатан про логотип JW, объемные цепи и фирменный трикотаж.

В качестве аксессуаров коллекции дизайнер использовал зеленые и розовые шлепанцы лоферы без задника, длинные носки и солнцезащитные очки из новой коллаборации с Persol, рассказывает онлайн-журнал «МЦ».