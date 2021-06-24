Креативный директор Burberry Риккардо Тиши показал коллекцию весна-лето 2022 под названием Universal Passport. Шоу прошло на территории заброшенного завода «Millennium Mills в Королевских доках в Лондоне.

Модели преодолевали смелый путь через городские декорации: каждый маршрут отличался от предыдущего. Под музыку британской группы Shpongle, они ходили вдоль песчаных гор, черных внедорожников, огромных колонок, а встречались все в заброшенном цеху, в котором будто проходила рейв-вечеринка, отмечает GQ. Источником вдохновения для дизайнера послужили поездки в Индию, где все вечеринки проходят под звуки транса. Отсюда на импровизированном подиуме-пустыне чувствовались племенные мотивы, а лица моделей были украшены крупным пирсингом.

В новую коллекцию Burberry вошли черные кожаные жилеты, пальто с коротким рукавом, джинсовые комбинезоны абстрактных силуэтов, сетчатые топы, стеганые рубашки с новой монограммой, платья-комбинации, прозрачные плащи и футболки, украшенные надписью Universal Passport, пишет The Blueprint.

Тиши отдал предпочтение фирменным бежевым и коричневым оттенкам Burberry, разбавив их черным и красным. Кроме того, в новом сезоне дизайнер серьезно занялся деконструкцией – благодаря этому, классические тренчи бренда превратились в футуристичные модели с выпирающими элементами и отстающими частями, а комбинезоны стали фартуками с огромными деталями на бедрах и спинах моделей. «На этом шоу было так много энергии от всех, кто собрался вместе, – от режиссеров, ассистентов, водителей и медсестер, проводящих тесты. Мы все это чувствовали, и я действительно хотел бы, чтобы каждый имел возможность лично присутствовать на шоу и испытать это. Я надеюсь, что этот фильм перенесет вас в мой мир, и вы почувствуете ту же энергию», – написал Риккардо Тиши в своем Instagram.