Все мы рано или поздно заедаемся вопросом, какой у меня тип телосложения? Ищем в интернете и пытаемся понять, что я за фрукт? Если честно, запутаться в современной классификации типажей фигур может каждый человек. Груши, яблоки, бананы, вилки и женщины-газеты! Попробуй, разберись.

Главный недостаток деления по типу телосложения — отсутствие индивидуального подхода. Раньше стилисту удобно было «загнать» человека под шаблон и отправить разбираться, как ему жить без любимых брюк-бананов, которые не подходят ему по типажу. В современном мире типология не имеет отношения к профессиональной стилистике. Во-первых, странно называть прекрасную женскую фигуру фруктом, ложкой или колонной. Согласны со мной? Во-вторых, для анализа мало информации. Например, груша - фигура с узкими плечами по отношению к широким бёдрам.

Возьмём две такие «груши». У одной рост 170 сантиметров и хорошая фигура. Другая, ростом 158 см, жалуется на лишний вес и на ноги, которые по ее мнению, короткие и не совсем ровные. Одежда этим девушкам нужна разная.

Поэтому, прежде чем слепо следовать подобным инструкциям, предлагаю обратить внимание на следующие параметры своей внешности.

Рост.

Если не хотите казаться ниже, избегайте нарушения пропорций фигуры и излишне объемной одежды.

В обратном случае, когда рост кажется высоким, старайтесь не вытягивать силуэт (каблуки, монохромные образы, вертикальные линии).

Длина ног.

Идеальное соотношение А:1,618=Б

Это золотое сечение , где А-рост, Б - расстояние от ступни до пупка.

Если ноги длиннее получившегося числа, то фигура выглядит легче и зона ног может не поддаваться коррекции.

В случае, когда не хватает нескольких см, можно «вытянуть» силуэт с помощью завышенной талии или обуви на каблуке.

Баланс пропорций.

Соотношение ширины плеч к ширине бёдер.

Плечи > бёдер.

Сужаем плечи за счет простого кроя, лаконичного цвета одежды, и расширяем линию бёдер с помощью принта, цвета, фактур, накладных карманов.





Плечи < бёдер

Расширяем плечи с помощью акцентов: цвет, фактура, декор, принты и отдаём предпочтение простому низу.





Объёмы.

Наличие или отсутствие объемов, округлостей, лишнего веса.

Чтобы вытянуть силуэт и облегчить фигуру используем приёмы:

вертикали;

комплекты в одном цвете;

каблук.





Добавить недостающий объём фигуре можно с помощью:

горизонтальных линий;

блестящих фактур;

декора (воланы, накладные карманы);

свободный крой.







Определите особенности фигуры, которые хотите скорректировать и достоинства, чтобы подчеркнуть их. Помните, что важный критерий — это ваши желания, чувства. Да, есть правила, стандарты, но прислушайтесь к себе. Тогда получите наслаждение от одежды и красивого отражения в зеркале.