Креативный директор Lanvin Бруно Сиалелли представил сразу две новые коллекции – мужскую весенне-летнюю и круизную. Главным источником вдохновения при их создании для дизайнера стали образы из фильма «Пляж» Дэнни Бойла, и в частности, стиль героя Леонардо Ди Каприо. Как пишет L’Officiel, узнаваемая манера съемки, при которой происходящее будто видно сквозь предзакатную солнечную дымку, усилила атмосферу летнего декаданса. А саундтреком к видео коллекции стала песня группы All Saints «Pure Shores», звучавшая в картине Бойла.

Отсюда в коллекции Lanvin вошли просторные мужские костюмы пастельных оттенков, спортивные топы в сочетании с шортами и бомберами, изящные платья из шелка и плиссированной ткани в принт с бабочками, пестрые костюмы из бифлекса, повторяющие костюмы для серфинга, и маленькие твидовые комплекты – укороченные жакеты и юбки с декоративными складками. Настроение жаркого лета также создали вьетнамки на платформе, трикотажные поло, панамы, платья, украшенные «перьями» из разноцветного пластика, и сарафаны с цветочным принтом, рассказывает Elle.

В новом сезоне дизайнер решил процитировать архивы французского Дома. В частности, комбинезоны, спортивные куртки и сумки-тоуты украсила монограмма JL из 1970-х с инициалами Жанны Ланвен. А принты с цветами и бабочками были придуманы в 1950-е испанским дизайнером Антонио Кастильо, который возглавил бренд после смерти Ланвен.

Кроме того, Сиалелли заметно расширил линию аксессуаров: в нее вошли очки-бабочки с розовыми линзами, большие подвески тоже в форме бабочки, объемные ободки, панамы и сумки-тоут с обновленной монограммой, отмечает Buro 24/7.