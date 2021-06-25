Креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло презентовал новую коллекцию в формате ролика Amen Break (амен-брейк – барабанная сбивка, написанная Грегори Коулмэном и часто используемая в виде семпла в хип-хопе и драм-энд-бейсе). Отсылка к музыкальному миру читается и по участникам перформанса: GZA из Wu-Tang Clan, Лупе Фиаско, Сол Уильямс, Голди и саксофонист Шабака Хатчингс. Шоу стилизовал Ибрагим Камара.

«Я работаю с противоположностями и соединяю формальность Louis Vuitton с молодежной культурой. Костюм и спортивный костюм. Дневная работа и ночная. Рейвер и бизнесмен. Я не хочу выбирать», – приводит Buro 24/7 слова дизайнера. В новой коллекции он попытался соединить различные эпохи и стили, а также порассуждать на тему того, как сталкиваются и пересекаются между собой всевозможные творческие направления. Как отмечает Elle, на подиуме появились спортивные костюмы, отсылающие к уличному стилю и хип-хопу, а затем строгие официальные наряды, периодически дополненные юбками, и авангардные комбинации.

Яркие бомберы, плащи и пуховики словно покрашены баллончиком с флуоресцентной краской. Очевидно, что дизайнер вдохновлялся азиатской культурой, а точнее, японской мангой Lone Wolf and Cub: на показе можно было увидеть и самураев, и восточные народные мотивы. В принтах Абло тоже не ограничивался: геометрические узоры, монограмма, тай-дай – лишь малая часть паттернов, отмечает GQ.

В линию аксессуаров Louis Vuitton вошли чемоданы разных цветов и размеров, рюкзаки кислотных оттенков, береты с меховыми ушами и дутые перчатки.