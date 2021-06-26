В рамках Недели моды в Париже Dries Van Noten показали новую летнюю коллекцию, лукбук которой сняли в парке аттракционов, порту и центре Антверпена. Когда дизайнер работал над новой линией, в Бельгии ввели пятый по счету локдаун. Поэтому коллекция стала настоящим признанием в любви стране и родному городу Дриса Ван Нотена.

Как отмечает Buro 24/7 UA, команда бренда создала общую папку для фотографий города, снятых на телефоны, – от индустриальных пейзажей с подъемными кранами до снимков клубной неоновой подсветки. Команда Дриса не прибегала к фотошопу. Белый подиум, который виднеется на снимках, съемочная команда носила от места к месту, в итоге насчитав 56 разных локаций. Получилась полноценная экскурсия по бельгийскому городу. Из личных фотографий сотрудников также создали принты, которые появились на шелковых рубашках, костюмах и парках.

«Мы хотим быть свободными! Мы хотим быть свободными делать то, что хотим! И мы хотим быть загруженными! И мы хотим хорошо провести время!» – говорится в композиции Loaded шотландской рок-группы Primal Scream, которую Дрис использовал как саундтрек для видео-показа мужской коллекции.

В соответствии с заданной идеей Дрис ван Нотен представил одну из самых носибельных и комфортных мужских коллекций этого сезона. В нее вошли свободные брюки с напуском, однотонные удлиненные рубашки, шелковые и хлопковые костюмы (шорты или брюки плюс рубашка), трикотажные костюмы (треники плюс джемпер с горлом), камуфляжные шорты и юбки, которые дизайнер предлагает носить поверх шорт и брюк, пишет FW-Daily.

Аксессуары в коллекции представлены большими трапециевидными сумками-шопперами, солнцезащитными очками в цветной оправе с черными и цветными стеклами. В линию обуви вошли сандалии с «дутыми» ремешками, кожаные шлепанцы и гибридные мокасины на платформе.

«Что такое мужская одежда? Что такое женская одежда? Просто сложите все вместе и возьмите то, что вам нравится» – сказал как-то дизайнер в интервью Vogue. В новом сезоне он решил объединить маскулинность и феминность. Oversize-костюмы, свободные рубахи и шелковые шорты-бермуды из легкого 35-граммового шелка смотрятся и на девушках, и на парнях.