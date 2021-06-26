Коллекцию Dior весна-лето 2022 Ким Джонс готовил в соавторстве с рэпером Трэвисом Скоттом. Основным источником вдохновения для дуэта стали воспоминания Кристиана Диора о поездке в Техас в 1947 году – тогда легендарного дизайнера впечатлили величественные каньоны и пыльные пустыни.

Модели ходили по засыпанной песком имитации скал. Из декораций вокруг разместили высокие фигуры кактусов, цветов и грибов, а также большой череп рогатого животного и арку, оплетенную цветами, отмечает DTF MAGAZINE.

Отдельно стоит отметить саундтрек шоу. На нем впервые прозвучал трек Трэвиса Скотта, записанный с рэпером Westside Gunn. Также над музыкой для показа работали Джеймс Блейк и Dominic Maker – продюсер электронного дуэта Mount Kimbie.

Палитра коллекции также является отсылкой к работам Диора – «выгоревшие» оттенки розового, кофейного, фисташкового и голубого дизайнер использовал когда-то для своих кутюрных платьев. Как отмечает Elle, в этих цветах Джонс представил пальто из бархатной замши, рубашки и свитшоты с принтом, свободные свитеры, строгие костюмы необычного кроя, шёлковые шорты, брюки и футболки с изображением кактуса.

Образы дополнили броши, панамы с монограммой бренда, солнечные очки в яркой оправе, цепочки для шляп и ремней и поясные версии знаменитой сумки Saddle Bag.

Обновленную «пиксельную» монограмму для свитеров и вязаных жилеток придумал Трэвис Скотт. Он же нарисовал мультяшных персонажей, которые стали основой для принтов и вышивок, пишет Buro 24/7. На показе Dior была представлена еще одна коллаборация – с американским художником Джорджем Кондо. Он вручную расписал несколько рубашек – после шоу их выставили на аукционе, а вырученные средства пойдут на гранты для поддержки творческих проектов среди молодых людей.

«Трэвис сказал мне, что он основывает фонд для детей, поступающих в Parsons. Если мы сделаем это с Dior, вокруг него будет ажиотаж. Если бы я сейчас поступил в институт, я бы не смог себе это позволить. Это так дорого, а в Америке еще дороже. У вас есть долг в сто тысяч долларов еще до того, как вы закончите, – приводит FW-Daily слова Джонса.