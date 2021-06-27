Впервые после пандемии Hermès провел показ со зрителями. Постановкой шоу в рамках Недели моды в Париже занимался экспериментальный режиссер Сирил Тест – он же работал над последними двумя онлайн-презентациями мужских коллекций бренда, пишет Buro 24/7.

По традиции показы Hermès пробуждают в зрителях ощущение гармонии и спокойствия. Не стала исключением и мужская коллекция весна-лето 2022: организованное модным Домом дефиле предоставило гостям возможность насладиться настоящим сеансом релаксации. За чувство умиротворения на подиуме отвечали простые и лаконичные силуэты, натуральные ткани (шелк, лен, шерсть, хлопок), а также целый спектр спокойных природных оттенков, с которыми креативный директор Hermès Вероник Нишанян умеет работать превосходно.

В коллекцию вошли легкие куртки, плащи и свободные тренчи из технологичной ткани – их дизайнер также выполнила из кожи и тонкой замши. Для бомберов и пиджаков были использованы ткани контрастных фактур, а для ветровок – легкий прозрачный материал в клетку. Также на подиуме появились шелковые рубашки с фирменным принтом Hermès с цепями, кардиганы с капюшоном и комплекты с рубашкой и бермудами, рассказывает The Blueprint.

Особое внимание зрители и модные комментаторы обратили на аксессуары коллекции. Так, на свитерах был нанесен яркий градиент: от оранжевого к розовому, от серого к лазурному. Ремни брюк были выполнены из веревок, отсылающих к парусному спорту, прострочка в виде зигзага украшала верхнюю одежду, молнии заменили пуговицы на пиджаках, а на руках моделей вместо браслетов были повязаны шелковые платки, отмечает InStyle. Таким образом Вероник Нишанян напомнила модникам: все дело – в деталях!