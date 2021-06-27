В самом начале пандемии, когда люди по всему миру были изолированы в своих домах, показы новых коллекций брендов проходили исключительно в онлайн-формате. Но Джонатан Андерсон решил придумать оригинальный способ дистанционной модной презентации своих вещей и отправлял друзьям бренда Loewe особую коробочку, куда были сложены куски ткани, распечатанный лукбук и другие трофеи. Теперь это стало традицией – в честь показа мужской коллекции весна-лето 2022 «гости» получили The Box с книгами, постерами, наклейками в виде неоновых звезд и кожаным слэп-браслетом, пишет Elle.

В специально записанном для презентации видеоролике дизайнер рассказал обо всех референсах и источниках вдохновения в новом сезоне. На создание коллекции его вдохновила клубная культура и балы, а также работы художника Флориана Крюера и фотографа Дэвида Симса – Loewe даже выпустили две книги с их работами.

Отсюда в коллекции появились яркие шелковые туники, многослойные прозрачные топы, майки с анималистичными принтами в пайетках, трикотажные оверсайз худи, свитшоты с перфорацией, шелковые платья и платья с пайетками, миди-юбка, шаровары из зеленой веревки, отмечает The Blueprint. Андерсон говорит о данной коллекции, как о «агендерном гардеробе для похода в клубы».

В линии аксессуаров можно найти сумку Puzzle, которая теперь представлена в форме сумки-хобо и в поясных вариантах, а также модель Elephant, украшенную блестящей бахромой, пишет The Buro 24/7.

Мужская коллекция Loewe сезона весна-лето 2022 и женская коллекция pre-fall будут представлены в том числе в ЦУМе с февраля 2022 года.