Судя по всему, тренд на пастельные оттенки останется с нами надолго. Прошедшие Недели мужской моды в Милане и Париже лишь утвердили статус спокойной цветовой палитры. И самым главным адептом нежных цветов в этом сезоне стали Люк и Люси МейерЛюси – новая мужская линейка Jil Sander наполнена розовым, фисташковым, лавандовым, лимонным и голубым, отмечает Elle.

Главным источником вдохновения для дуэта послужили короли стритстайла разных эпох, а также американские художники: Гленн О'Брайен, Жан-Мишель Баския, Дональд Джадд и другие. В специально снятом для презентации коллекции fashion-фильме модели проводят время в стенах многоэтажного дома. В этом сезоне креативные директора бренда предлагают своим поклонникам куртки и жилеты с анималистичными принтами, кардиганы в рубчик, а также вязаные и шерстяные жилеты, свитера и кожаные рубашки.

Как пишет The Blueprint, в коллекции можно найти идеально скроенные пальто и костюмы с широкими брюками в минималистичном стиле – при этом некоторые модели украшены контрастными кожаными и атласными вставками. Однако они не только не перетягивают на себя внимание, а лишь дополняют главное – строгие, чистые линии и идеально выверенные силуэты Jil Sander.

Особый шарм коллекции придают детали: пушистые платки на шее, броши в виде виноградной грозди на лацкане пальто, молнии внизу брюк или кожаном галстуке. Дополнить образы дизайнеры предлагают кепками с квадратными козырьками, шерстяными шейными платками и металлическими брошами.