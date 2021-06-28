В истории моды 2021 год запомнится как время неожиданных и ярких коллабораций. Еще недавно все только и говорили о шоу Gucci и Balenciaga, которые решили «поменяться» логотипами и знаковыми вещами, а на днях внимание fashion-общественности было приковано показ новой коллекции Y/Project, куда вошли образы, созданные вместе с Fila.

Поводом для коллаборации стало 110-летие южнокорейского спортивного бренда. Как рассказал креативный директор Y/Project Гленн Мартенс, процесс создания коллекции был невероятно увлекательным, что позволило ему исследовать направления уличной и спортивной одежды. «Я действительно рассматриваю это сотрудничество как сочетание экспериментального духа и инновационного стремления», – приводит Elle слова дизайнера.

В коллекцию вошли как мужские, так и женские образы с большим количеством неожиданных вырезов и деконструированных деталей. Среди них – куртки, кардиганы, тренчи, костюмы, платья и рубашки-поло, отмечает The Blueprint. Кроме того, дизайнеры представили модели с плетением и трикотажные платья с драпировками. Все – в серо-красно-сине-белой гамме.

Помимо образов в спортивном стиле и с логотипами Fila, на подиуме появились и классические для Y/Project асимметричные джинсы в винтажной стилистике, костюмы, струящиеся вечерние платья, «рваные» рубашки и прозрачные топы. Сочетать спортивные вещи девушкам дизайнеры предлагают с туфлями на шпильке.

В качестве верхней одежды бренды показали объемные куртки, бомберы и плащи. В линию аксессуаров вошли объемные серьги в форме цветов, которыми известен Гленн Мартенс, и сумки-гармошки.