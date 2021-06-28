Культурно-просветительский фонд «Магия моды» при поддержке Фонда Президентских грантов на платформе FASHION-ID запускает Всероссийский онлайн конкурс рисунков и эскизов «Гений русской моды», приуроченный к 160-летнему юбилею великого русского модельера Н.П. Ламановой.

“Дорогие друзья! Я приветствую участие в проекте. Н.П.Ламанова – наша путеводная звезда в мире моды. Ее наследие бесценно! - отметил Вячеслав Зайцев, почетный председатель конкурса, народный художник России. - Задача конкурса – максимально привлечь детей и молодежь к достижениям гениальных русских художников и модельеров прошлого через изучение наследия Н.П. Ламановой.”

Конкурс предлагает юным творцам и молодежи создать современные образы в бытовом костюме, театре и кино, в аксессуарах, бижутерии, дополнениях к одежде и в полиграфии.

Принять участие в различных номинациях могут две возрастные категории: юниоры с 12 до 17 лет и молодежь с 18 до 35 лет. Отборочный этап пройдет в онлайн-формате на сайте проекта ЛАМАНОВА.КОНКУРС.РФ. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте и загрузить фото своих работ. Прием заявок продлится до 15 августа 2021.

Победители онлайн конкурса, отобранные жюри, будут представлены в каталоге и на экспозиции выставки «Гений в юбке и её эпоха» в конце 2021 года.

МИНПРОМТОРГ рассмотрит возможность реализации отобранных эскизов в жизнь на фабриках нашей страны.

КПФ «Магия моды» включит лучшие работы в состав экспозиции выставки. Члены жюри отберут конкурсантов для стажировки в своих компаниях. Детские коллективы покажут свои коллекции на открытии выставки.

“Всероссийский онлайн конкурс рисунков и эскизов «Гений русской моды» дает шанс молодым талантам проявить себя, проживая в любой точке нашей страны – от края до края! Мы предлагаем в летние каникулы посвятить свое творчество Всероссийскому конкурсу, предложить смелые яркие проекты, созвучные современным желаниям молодежи. Найти вместе те грани пересечения традиций, современности и новых технологий, в которых нуждается мода для нового поколения.

Великий русский модельер и художник Н.П. Ламанова всегда была и остаётся ярким ориентиром для молодого поколения российских дизайнеров”, — прокомментировала Наталия Козлова, сопредседатель конкурса, Президент КПФ “Магия моды”, лауреат Премии г. Москвы в области литературы и искусства.

Историческая справка:

Девушка из провинции Н.П. Ламанова, своим талантом, упорством, трудолюбием, благородством и любовью к Родине достигла совершенства, высот в творчестве. Судьба великой мастерицы костюма прошла через перелом двух эпох, до и после Октябрьской революции. Её костюмы, доведенные до совершенства, носил русский царский двор, театральная богема, высшие представители капиталистического класса, советские актрисы и жены новых вождей.

В период Революции Надежда Ламанова потеряла все блага, но нашла в себе силы остаться в стране! После 1919 г. она встала в авангарде создания одежды – «Мода для народа». Впервые в мире в коллекциях ее одежды были использованы народные вышивки и платки, органично сочетающиеся с современным костюмом. Формы народной одежды были тоже впервые использованы великой новаторшей. В 1928 году модельер (это слово придумано ею) создала гениальную теорию промышленного моделирования, которая актуальна и сегодня в любом виде дизайна.

С 1901 года Ламанова стала по приглашению К.С. Станиславского ведущим художником-костюмером во МХАТе. Ее работа в кино сегодня бы заслужила высочайших мировых премий.

“Надежда Петровна была светлый человек, а их так немного. Меня всегда поражала ее огромная выдержка, неисчерпаемое свежее творчество в 80 лет, то, что она, потеряв все свое состояние с революцией, приняла ее, сохранила светлое отношение к людям. Она была из породы Станиславских, Собиновых, Ермоловых, она была из плеяды светлых гуманистов последней четверти века.”

Скульптор Вера Мухина

