Накануне в Нью-Йорке состоялся показ Marc Jacobs – первое офлайн-шоу бренда за последние 16 месяцев. По словам дизайнера, все это время он думал о будущем марки, пытался понять, что работает, а что нет, что его команда любит, а от чего хочет отказаться. Кроме того, во время карантина он занимался «полисексуальным» брендом Heaven, а еще успел стать иконой стиля в пределах собственного номера отеля, отмечает Buro 24/7 UA. Всего в Нью-Йоркской публичной библиотеке собралось 100 гостей показа Marc Jacobs осень-зима 2022 – предварительно все они предъявили сертификаты о вакцинации.

Новая коллекция бренда получила название Happiness («Счастье»). Судя по буйству красок и форм, дизайнер очень скучал по показам. Каждый из 69 образов – мечта женщины, которая обожает нарядную одежду, но при этом привыкла к комфорту после пандемии. На подиуме появились многослойные тотал-луки с кричащими монограммами, огромные пухлые капюшоны-коконы, уютные кардиганы и юбки миди из крупных перламутровых дисков, гигантские шарфы из искусственного меха и вариации на тему викторианских платьев в виде пуховиков, пишет InStyle.

Панамы и куртки дизайнер покрыл разноцветными буквами, складывающимися в название бренда, а платья и юбки в пол – принтами в духе поп-арта. Практически все образы дополняла обувь на очень высокой платформе

«Возвращаясь к тому, что мы больше всего любили делать, после безмерных потерь, одиночества, страха, беспокойства и неуверенности, я вспоминаю, почему творчество так важно для нашего существования. Для нашей жизни», – приводит Buro 24/7 слова Марка.

По информации WMJ, линию нельзя будет купить в магазинах Marc Jacobs. Эксклюзивным ритейл-партнером дизайнера стал универмаг Bergdorf Goodman. На его фасаде велась онлайн-трансляция показа. В бутиках же бренда продолжатся продажи демократичной линии The Marc Jacobs и полисексуальной Heaven.