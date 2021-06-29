Основатель российского бренда WOS Андрей Артемов показал новую коллекцию. Как пишет The Blueprint, лукбук Resort 2022 снимали в санатории «Марфинский» в Московской области. В роли арт-директора съемки выступил сам дизайнер, а фотографом – Мария Попова.

В целом новая коллекция WOS выглядит легко, безмятежно и очень свободно. В ней можно найти свободные брючные костюмы, у которых вместо привычного жакета идет куртка на молнии или рубашка (так называемый shirt suiting), а вместо брюк – бермуды, отмечает Buro 24/7. Однако и любители классики найдут здесь модели по вкусу ­– костюмы свободной посадки в коричневом цвете.

Также в коллекцию вошли белые рубашки, которые имитируют кружевные скатерти, джинсы и джинсовые куртки из выбеленного денима, и много трикотажных вещей: кардиганы пастельных оттенков, костюмы с трениками, боди с глубоким V-образным вырезом, джемперы с воротником-поло и платья с расклешенными рукавами.

Не обошлось и без фирменных футболок с ироничными надписями, маек-алкоголичек (их в лукбуке предлагают надевать под сарафаны), перчаток и кепок с надписью Walk of Shame – по словам Андрея Артемова, в этой коллекции он хотел переосмыслить классические и знаковые модели марки. Многие женские образы дополнили цветные гольфы и плотные колготы.