Создательница российской марки Loom by Rodina Светлана Родина посвятила новую капсульную коллекцию юности, студенчеству и своей альма-матер – знаменитой Строгановской академии. Когда-то, еще будучи студенткой, она вдохновилась историей и атмосферой университета и с тех пор мечтала сделать съемку в его стенах. Эта мечта наконец стала реальностью – помогла дизайнеру в этом фотограф Анна Вознесенская, пишет Harper’s Bazaar.

В съемке приняли участие сами студенты «Строгановки». Получилась снятая на пленку история о студенческой жизни молодых и талантливых художниках: их жизни, учебе, дружбе и любви в стенах академии. В основу утонченного и артистичного образа главной героини коллекции легли светлая ностальгия и винтажный флер.

Девушки позировали в трогательных платьях с мелкими принтами и рукавами-фонариками, белоснежных сарафанах и романтичных платьях-ночнушках с крупными воротниками на завязках, отмечает Vogue. Все вещи выполнены в приглушенной цветовой палитре, которую гармонично дополняет натуральная текстура хлопка и льна. Но нашлось место в коллекции и яркому алому цвету – все-таки у художников должна оставаться экспрессия.